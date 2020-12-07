В Хотимске инспекторы ГАИ помогли пенсионеру, у которого сломалась машина

Инспекторы ДПС не смогли пройти мимо. От владельца узнали: в машине сгорел глушитель. Но сам он, недавно перенесший операцию на суставе и до конца еще не восстановившийся, не может залезть под машину, чтобы извлечь оттуда запчасть, которой требуется ремонт. Потому, сообщает сайт УВД Могилевского облисполкома, пришли на выручку. Проверив, действительно ли в глушителе причина поломки, достали его и передали хозяину легковушки. Он и отправился с ней в автомастерскую, поблагодарив инспекторов за помощь и неравнодушие.