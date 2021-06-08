В юго-восточной части Хорватии произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает ТАСС.
– Сегодня утром, 8 июня 2021 года, в 5:59 [по местному времени] работники сейсмологической службы Республики Хорватия зафиксировали сильное землетрясение с эпицентром примерно в 13 км к юго-востоку от Шибеника. Магнитуда землетрясения составила 4,7, – отмечается в сообщении сейсмологической службы республики.
О жертвах и разрушениях не сообщалось.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
643
В Хорватии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter