В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3

По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к юго-востоку от Загреба и в 100 километрах к северо-западу от боснийского города Баня-Лука. Очаг залегал на глубине 5 километров.Землетрясение ощущалось не только в Хорватии, но и в Сербии, Австрии, Боснии и Герцеговине.Большая часть Загреба лишилась электроснабжения, трамваи встали, на улицах образовались скопления людей и огромные заторы.На данный момент известно как минимум об одной жертве – и это ребенок. Он погиб в хорватском городе Петриня в результате обрушения здания.