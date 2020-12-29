Землетрясение магнитудой 6,3 произошло сегодня на территории Хорватии, пишет ТАСС.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился в 46 километрах к юго-востоку от Загреба и в 100 километрах к северо-западу от боснийского города Баня-Лука. Очаг залегал на глубине 5 километров.
Землетрясение ощущалось не только в Хорватии, но и в Сербии, Австрии, Боснии и Герцеговине.
Большая часть Загреба лишилась электроснабжения, трамваи встали, на улицах образовались скопления людей и огромные заторы.
На данный момент известно как минимум об одной жертве – и это ребенок. Он погиб в хорватском городе Петриня в результате обрушения здания.
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В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3
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