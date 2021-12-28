В ходе вооруженного нападения на два автобуса в Гаити погибли четыре человека

Не менее четырех человек погибли в результате вооруженного нападения на два автобуса в столице Гаити Порт-о-Пренс, передает ТАСС.
Согласно информации портала Haiti24, в ходе инцидента пострадали еще несколько человек.
Агентства ООН отмечают ухудшение ситуации в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити после убийства в ночь на 7 июля президента страны Жовенеля Моиза, а также зафиксированных в августе подземных толчков, жертвами которых стали по меньшей мере 2,2 тыс. человек.
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