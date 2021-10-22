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  2. В ходе учений ОДКБ "Боевое братство" белорусские военные в течение нескольких суток вели поиск базового лагеря боевиков

В ходе учений ОДКБ "Боевое братство" белорусские военные в течение нескольких суток вели поиск базового лагеря боевиков

В ходе учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство – 2021" сводный разведывательный отряд курсантов факультета военной разведки Военной академии и военнослужащих отдельной роты специального назначения Западного оперативного командования на протяжении нескольких суток вел поиск базового лагеря боевиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.


Отмечается, что разведчики передвигались в основном в ночное время, используя приборы ночного видения и БАК "Москит".

 – Установив местоположение объекта, состав и вероятный характер деятельности противника, командир разведотряда передал координаты объекта в центр. Для усиления разведчиков из состава КСОР ОДКБ к объекту на нескольких бронеавтомобилях выдвинулась сводная группа военнослужащих спецподразделений России, Казахстана и Таджикистана, – уточняется в сообщении.


Военнослужащие блокировали лагерь, нанесли противнику огневое поражение и провели штурм зданий. Боевики были ликвидированы.

– Особенностью выполнения учебно-боевой задачи стала ограниченная видимость. В ходе активной фазы учения на полигоне Харбмайдон поднялась песчаная буря, – отметили в Министерстве обороны.




Фото: "Ваяр"
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