В ходе учений ОДКБ "Боевое братство" белорусские военные в течение нескольких суток вели поиск базового лагеря боевиков

В ходе учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Боевое братство – 2021" сводный разведывательный отряд курсантов факультета военной разведки Военной академии и военнослужащих отдельной роты специального назначения Западного оперативного командования на протяжении нескольких суток вел поиск базового лагеря боевиков. Такая информация опубликована в Telegram-канале Министерства обороны.
Отмечается, что разведчики передвигались в основном в ночное время, используя приборы ночного видения и БАК "Москит".
– Установив местоположение объекта, состав и вероятный характер деятельности противника, командир разведотряда передал координаты объекта в центр. Для усиления разведчиков из состава КСОР ОДКБ к объекту на нескольких бронеавтомобилях выдвинулась сводная группа военнослужащих спецподразделений России, Казахстана и Таджикистана, – уточняется в сообщении.
Военнослужащие блокировали лагерь, нанесли противнику огневое поражение и провели штурм зданий. Боевики были ликвидированы.
– Особенностью выполнения учебно-боевой задачи стала ограниченная видимость. В ходе активной фазы учения на полигоне Харбмайдон поднялась песчаная буря, – отметили в Министерстве обороны.
Фото: "Ваяр"