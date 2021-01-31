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  2. В ходе протестов в России задержаны рэпер Оксимирон и общественный деятель Сванидзе

В ходе протестов в России задержаны рэпер Оксимирон и общественный деятель Сванидзе

Журналист и общественный деятель Николай Сванидзе задержан сегодня в Москве во время несанкционированной акции протеста, пишет в воскресенье РИА Новости.


Видео: РИА Новости

Члена Совета по правам человека задержал ОМОН на Сухаревской площади, на которой собрались около 200 митингующих. "Задержали, но уже отпустили. Причину мне не указали. Мы с моим коллегой по Совету по правам человека просто стояли. Подошли, меня задержали, повели в автозак. Это выход из метро Сухаревская. Я приехал наблюдателем от Совета по правам человека", - рассказал Сванидзе информационному агентству.

Сегодня же в Санкт-Петербурге полиция задержала рэпера Оксимирона (настоящее имя Мирон Федоров). Как сообщил РИА Новости менеджер исполнителя, задержанного Оксимирона увезли в отделение полиции. Менеджер не сообщил, в каком месте города произошло задержание.

Фото: РИА Новости

Как сообщалось накануне, власти Санкт-Петербурга перекрыли Дворцовую площадь перед несогласованным митингом. На Невском проспекте выставлены усиленные патрули правоохранителей. Движение по магистралям, прилегающим к центральной артерии города, ограничено. Движение общественного транспорта по Невскому проспекту в Петербурге приостановлено, некоторые маршруты троллейбусов и автобусов изменены.
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