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  2. В ходе массового тестирования посетителей "Диснейленда" в Шанхае не выявлено ни одного случая COVID-19

В ходе массового тестирования посетителей "Диснейленда" в Шанхае не выявлено ни одного случая COVID-19

В шанхайском "Диснейленде" провели массовое тестирование на COVID-19: положительных случаев выявлено не было. Это следует из сообщения администрации города, опубликованного в официальном аккаунте в мессенджере WeChat, пишет ТАСС


Шанхайский "Диснейленд" во второй половине дня 31 октября перестал принимать посетителей.  Администрация заявила, что парк развлечений останется закрытым 1–2 ноября из-за необходимости принять противоэпидемические меры. В местных СМИ появилась информация о том, что парк развлечений посетил гость из другого региона с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. 

Всем посетителям, находившимся в парке на момент закрытия, пришлось перед выходом сдать ПЦР-тесты. Согласно заявлению местного правительства, ко 2 ноября уже завершена работа по тестированию свыше 66,4 тысячи человек, которые посетили "Диснейленд" и "Диснейтаун" в период с 30 по 31 октября. Все тесты показали отрицательный результат. Об открытии парка развлечений его администрация сообщит дополнительно.  
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Фото: РЕЙТЕР
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