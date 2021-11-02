В ходе массового тестирования посетителей "Диснейленда" в Шанхае не выявлено ни одного случая COVID-19

Шанхайский "Диснейленд" во второй половине дня 31 октября перестал принимать посетителей. Администрация заявила, что парк развлечений останется закрытым 1–2 ноября из-за необходимости принять противоэпидемические меры. В местных СМИ появилась информация о том, что парк развлечений посетил гость из другого региона с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию.Всем посетителям, находившимся в парке на момент закрытия, пришлось перед выходом сдать ПЦР-тесты. Согласно заявлению местного правительства, ко 2 ноября уже завершена работа по тестированию свыше 66,4 тысячи человек, которые посетили "Диснейленд" и "Диснейтаун" в период с 30 по 31 октября. Все тесты показали отрицательный результат. Об открытии парка развлечений его администрация сообщит дополнительно.