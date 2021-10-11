В Хакасии посещать кафе и рестораны можно будет только с сертификатами о вакцинации

Жители республики смогут посещать кафе, развлекательные и спортивные места только при наличии сертификата о вакцинации. Подойдет и справка, подтверждающая, что человек переболел COVID-19. Об этом прямом эфире в соцсети ВКонтакте сообщил глава республики Валентин Коновалов, передает ТАСС.
– Будет изменено постановление № 102: ожидается ужесточение ограничительных мир. Это связано с рекомендациями Роспотребнадзора. В учреждения общепита, культуры, спорта и в некоторые другие места, которые посещают много людей, можно будет попасть только по сертификату о вакцинации либо справке о том, что человек в последние полгода переболел, – рассказал Коновалов.
Как уточнили ТАСС в аппарате правительства республики, планируется, что изменения в постановление будут внесены сегодня. Было отмечено, что технической возможности внедрить QR-коды в регионе пока нет, поэтому будут действовать сертификаты в электронном и бумажном виде.
По словам Коновалова, в регионе вакцинированы первым компонентом 179 тысяч человек, полный курс вакцинации прошли 155 тыс. человек.
С начала пандемии, по актуальной информации федерального оперштаба, в республике зафиксировано более 40 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, 35,1 тысячи пациентов выздоровели, 1,1 тысячи человек умерли.
Фото: РИА Новости