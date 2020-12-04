В Хабаровске возбудили дело из-за избиения уборщицей мальчика в школе

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ТАСС

Накануне социальные сети облетело видео, на котором запечатлен конфликт между женщиной и школьником.В связи с этим в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проинформировали о том, что в отношении технического работника школы, где все произошло, заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 116 Уголовного кодекса России (побои).По версии следствия, 3 декабря технический сотрудник школы применила физическую силу в отношении учащегося. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.