Контроль за ходом вступительной кампании будут осуществлять 150 работников Комитета государственного контроля. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя ведомства Дмитрий Баско. По его словам, перед КГК стоит задача обеспечить контроль за работой организаций и приемных комиссий в учреждениях высшего образования, за соблюдением ими законодательства в ходе проведения ЦТ и приема документов при зачислении абитуриентов.
Фото: БЕЛТА
– Традиционно контроль будет организован на трех уровнях – на уровне государственной комиссии, областных комиссий и также комиссии по контролю, созданной в учреждениях образования. Хотелось бы обратить внимание в части необходимости соблюдения всех требований, предусмотренных при проведении ЦТ. Часто бывает, что забывают паспорта. Должен быть только оригинал документа, удостоверяющего личность.
Дмитрий Баско также напомнил о запрете проносить в аудитории для сдачи тестирования запрещенные предметы абитуриентами.
– Они могут быть удалены с пункта проведения ЦТ за нарушение. В прошлом году таких случаев было 14.
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В КГК рассказали о контроле за ходом вступительной кампании
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