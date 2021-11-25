При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадал 41 человек

В результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России пострадал 41 человек, передает ТАСС.
– На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех –отравление угарным газом, – уточнил информацию источник в экстренных службах.
В медицинских службах не исключили, что количество пострадавших может возрасти.
– Так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился. Возможно, что часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями, – отметил собеседник ТАСС.
Согласно информации источника, в смене шахты было 285 горняков, на поверхность уже поднялись 236 человек.
– По последним данным, эвакуированы 236 горняков, остальные также поднимаются на поверхность, – добавил собеседник агентства.
По данным центра медицины катастроф Кузбасса, два человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют.
– Двое в тяжелом состоянии, их госпитализируют. С остальными работают медики, число пострадавших уточняется, – рассказал собеседник ТАСС.
У других пострадавших травм, согласно предварительной информации, нет.
– Все пострадавшие получили отравление продуктами горения разной степени, – сказал источник.
Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и врачи. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.
Фото: ТАСС