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  2. При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадал 41 человек

При задымлении на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области пострадал 41 человек

В результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области России пострадал 41 человек, передает ТАСС.


– На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех –отравление угарным газом, – уточнил информацию источник в экстренных службах.

В медицинских службах не исключили, что количество пострадавших может возрасти.

– Так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился. Возможно, что часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями, – отметил собеседник ТАСС.

Согласно информации источника, в смене шахты было 285 горняков, на поверхность уже поднялись 236 человек.

– По последним данным, эвакуированы 236 горняков, остальные также поднимаются на поверхность, – добавил собеседник агентства.

По данным центра медицины катастроф Кузбасса, два человека находятся в тяжелом состоянии, их госпитализируют.

– Двое в тяжелом состоянии, их госпитализируют. С остальными работают медики, число пострадавших уточняется, – рассказал собеседник ТАСС.

У других пострадавших травм, согласно предварительной информации, нет.

– Все пострадавшие получили отравление продуктами горения разной степени, – сказал источник.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и врачи. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.

Фото: ТАСС
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