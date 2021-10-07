SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. В Кемерово школьника заставили ходить босиком из-за забытой сменки

В Кемерово школьника заставили ходить босиком из-за забытой сменки

Учительница в Кемерово заставила третьеклассника ходить весь день босиком из-за того, что он забыл сменную обувь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. 

Фото: pixabay.com

Об инциденте стало известно после того, как как мама восьмилетнего мальчика написала пост в соцсети. 

– Мой ребенок ходил все занятия в тонких носках. Мальчику  8 лет, послушался учительницу и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги, – написала женщина. 

В мэрии города заявили, что информация о действиях учительницы подтвердилась. Педагогу объявлен выговор. Отмечается, что по согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс. 

По данному факту прокуратура города Кемерово начала проверку.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы