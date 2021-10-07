В Кемерово школьника заставили ходить босиком из-за забытой сменки

Об инциденте стало известно после того, как как мама восьмилетнего мальчика написала пост в соцсети., – написала женщина.В мэрии города заявили, что информация о действиях учительницы подтвердилась. Педагогу объявлен выговор. Отмечается, что по согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс.По данному факту прокуратура города Кемерово начала проверку.