В Кемерово школьника заставили ходить босиком из-за забытой сменки

Учительница в Кемерово заставила третьеклассника ходить весь день босиком из-за того, что он забыл сменную обувь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Фото: pixabay.com
Об инциденте стало известно после того, как как мама восьмилетнего мальчика написала пост в соцсети.
– Мой ребенок ходил все занятия в тонких носках. Мальчику 8 лет, послушался учительницу и весь день ходил и морозил на бетонном полу ноги, – написала женщина.
В мэрии города заявили, что информация о действиях учительницы подтвердилась. Педагогу объявлен выговор. Отмечается, что по согласованию с родителями принято решение о переводе школьника в другой класс.
По данному факту прокуратура города Кемерово начала проверку.