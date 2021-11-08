В Казани прошла торжественная церемония открытия учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2021»

Уточняется, что на церемонии открытия присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, а также представители вооруженных сил государств –членов ОДКБ. Общее руководство учением возложено на командующего Центральным военным округом Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина.– перечислили в Минобороны.В ведомстве пояснили, что белорусский миротворческий контингент на этом учении представлен подразделениями 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД. А ранее железнодорожным эшелоном в Казань прибыла и военная техника белорусского контингента.В Минобороны рассказали, что на учениях будут отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира, выполнения совместных задач по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, отражения нападений на конвои с гуманитарным грузом, оказания содействия в восстановлении мирной жизни, охраны и обороны критически важных объектов гражданской инфраструктуры.