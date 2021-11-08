В Казани прошла торжественная церемония открытия учения ОДКБ «Нерушимое братство – 2021»

В Казани прошла торжественная церемония открытия совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство –2021». Подробности сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.
Уточняется, что на церемонии открытия присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, а также представители вооруженных сил государств –членов ОДКБ. Общее руководство учением возложено на командующего Центральным военным округом Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина.
«В совместном учении на полигоне Казанского высшего танкового командного училища принимают участие национальные контингенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана общей численностью около 1800 военнослужащих из состава вооруженных сил, внутренних войск и полиции государств-участниц. Задействовано более 300 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-24 и Ми-8, беспилотники, бронетранспортеры, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», – перечислили в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что белорусский миротворческий контингент на этом учении представлен подразделениями 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и 3-й отдельной бригады специального назначения внутренних войск МВД. А ранее железнодорожным эшелоном в Казань прибыла и военная техника белорусского контингента.
В Минобороны рассказали, что на учениях будут отработаны вопросы подготовки и ведения операции по поддержанию мира, выполнения совместных задач по контролю за соблюдением режима прекращения боевых действий, отражения нападений на конвои с гуманитарным грузом, оказания содействия в восстановлении мирной жизни, охраны и обороны критически важных объектов гражданской инфраструктуры.