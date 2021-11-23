В Казани ФСБ предотвратила вооруженное нападение на учебное заведение

Сотрудники ФСБ задержали несовершеннолетнего, который готовил вооруженное нападение на учебное заведение, пишет ТАСС.
– Федеральной службой безопасности в Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России, – уточнили информацию в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Кроме того, в ФСБ отметили, что, согласно показаниям задержанного, "к совершению массового убийства его склонял пользователь мессенджера Telegram, некий Овсюк Ярослав, проживающий на территории Украины".
По месту жительства подростка изъяли пневматическую винтовку, а также средства связи, содержащие поисковые запросы о переделке данного вида оружия в боевое, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.
Как уточнили в ФСБ, следственным управлением Следственного комитета по Республике Татарстан в отношении задержанного возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц).
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС