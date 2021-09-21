В Казахстане выявили нигерийский штамм коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана обнаружило на территории республики новый эта-штамм коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
"По итогам секвенирования 96 образцов в Республике Казахстан установлена циркуляция штаммов "дельта" (индийский) – 57 (59,4%), "альфа" (британский) – 24 (25%), уханьский – 10 (10,4%) и "эта" (нигерийский) – 5 (5,2%). Циркуляция эта-штамма установлена в четырех регионах: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и Нур-Султане", – поделился информацией на своей странице в Facebook министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Он уточнил, что мир впервые узнал об этом штамме в декабре минувшего года. Тогда случаи заражения новой мутацией COVID-19 зафиксировали в Нигерии и Великобритании.
"По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 15 сентября эта-штамм выделен в 77 странах мира, по категории ВОЗ относится к штаммам, требующим наблюдения", –обратил внимание министр.
Алексей Цой добавил, что эта-штамм у инфицированных проявляется такими симптомами, как высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.
За все время распространения нового заболевания в Казахстане 864 955 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. COVID-19 унес жизни 10 810 человек. Выздоровели 793 903 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. В республике в настоящий момент проживают около 19 млн граждан.