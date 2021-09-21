В Казахстане выявили нигерийский штамм коронавируса

– поделился информацией на своей странице в FacebookОн уточнил, что мир впервые узнал об этом штамме в декабре минувшего года. Тогда случаи заражения новой мутацией COVID-19 зафиксировали в Нигерии и Великобритании.–обратил внимание министр.Алексей Цой добавил, что эта-штамм у инфицированных проявляется такими симптомами, как высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса.За все время распространения нового заболевания в Казахстане 864 955 человек получили положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. COVID-19 унес жизни 10 810 человек. Выздоровели 793 903 пациента, которым ранее был поставлен диагноз COVID-19. В республике в настоящий момент проживают около 19 млн граждан.