В Казахстане началась массовая вакцинация от коронавируса. Специально для этой цели из России доставили первую партию препарата "Спутник V", которая составила 20 тысяч доз, передает телеканал Россия 24.
Первыми препарат получат врачи инфекционных больниц, скорой помощи и ковидных центров. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе. Первым своим коллегам пример подал главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов:
– Если мы создадим иммунную прослойку населения хотя бы выше 50 процентов, мы сможем наконец-то вернуться к нормальному социуму без карантинов и локдаунов. Думаю, это будет самый положительный момент и итог проведения вакцинации.
Первая партия вакцины в настоящий момент распределяется по всем регионам Казахстана. Для этого специально проведена проверка всех прививочных пунктов и инструктаж с более чем двумя тысячами медицинских сотрудников, также утверждены специальные протоколы о том, как должна проходить вакцинация.
Фото: БЕЛТА
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В Казахстане стартовала вакцинация от коронавируса: в страну прибыла первая партия "Спутник V"
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