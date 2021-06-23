Коснется это нововведение всех граждан, которые работают в коллективах больше 20 человек, уточняет издание Lenta.ru.
Сообщается, что требование вступит в силу после публикации соответствующего постановления главного санитарного врача республики. Оно распространится на всех граждан. Исключение – наличие медицинских противопоказаний к препарату.
К слову, привиться от коронавируса в Казахстане сейчас можно четырьмя вакцинами: QazVac, «Спутник V», Hayat-Vax и Sinovac Biotech. Регистрацию также получила американская вакцина Pfizer. До конца 2021-го власти Казахстана намерены обеспечить прививками (в двух дозах) до 6 млн человек.
Какая в стране ситуация с распространением COVID-19? С начала пандемии в Казахстане выявили свыше 468 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли около 3,5 тысячи инфицированных.
Кстати, сегодня появились данные Всемирной организации здравоохранения касательно заболеваемости COVID-19 в мире за последнюю неделю. Подробнее об этом мы писали здесь.
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В Казахстане сделают обязательной вакцинацию от COVID-19
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