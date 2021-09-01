В Казахстане режим ЧС объявлен в районе взрывов на складах воинской части

Правительство Жамбылской области Казахстана ввело режим чрезвычайной ситуации техногенного характера в Байзакском районе. В данном регионе 26 августа на складах воинской части произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
– Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Байзакского района Жамбылской области, –говорится в решении главы областной администрации Бердибека Сапарбаева.
Соответствующий документ опубликован 1 сентября на портале нормативно-правовых актов. Он вступает в силу уже сегодня.
Руководителем ликвидации ЧС стал заместитель главы региона Талгат Мамаев. Ему необходимо выполнить ряд мероприятий по устранению последствий инцидента.
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