В Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса для кошек

написал директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов на своей странице в Facebook.По его словам, этот препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для кошек и защищает их от заражения.- отметил ученый.Он также выразил удовлетворение, что Министерство сельского хозяйства Казахстана полностью поддерживает создателей вакцины в их начинании, с разработкой уже ознакомился глава ведомства Ербол Карашукеев.