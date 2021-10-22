В Казахстане разработали ветеринарную вакцину от коронавируса для кошек

Казахстанские ученые разработали субъединичную вакцину Naruvax-C19 (pets), которая способна защитить кошек от от COVID-19, сообщает ТАСС.
- Создание этой ветеринарной вакцины было обусловлено тем, что вирус SARS-CoV-2, пришедший в человеческую популяцию из дикой фауны, способен распространяться и на животных.
Некоторые наши домашние питомцы, в частности, кошки, к сожалению, также подвержены этой инфекции и потенциально могут внести свой вклад в мутацию этого коварного вируса, - написал директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов на своей странице в Facebook.
По его словам, этот препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для кошек и защищает их от заражения.
- Вакцина также индуцировала образование высоких титров нейтрализующих антител против дельта-варианта вируса COVID-19. Надеемся, что с помощью этого препарата получится защитить и животный мир от инфекции, - отметил ученый.
Он также выразил удовлетворение, что Министерство сельского хозяйства Казахстана полностью поддерживает создателей вакцины в их начинании, с разработкой уже ознакомился глава ведомства Ербол Карашукеев.