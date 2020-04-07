В Казахстане люди штурмуют почту и банки ради пособия

Жители Казахстана штурмуют отделения почты и банков, чтобы получить государственное пособие, выплачиваемое на фоне введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19 карантина. Соответствующие видео опубликованы на YouTube.

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Две недели назад президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что гражданам, потерявшим работу или бизнес из-за коронавируса, будет выплачиваться пособие в размере одной минимальной зарплаты — 42 500 тенге (около 95 долларов). Выплаты первоначально могли получить только официально трудоустроенные и впоследствии уволенные граждане. Однако затем список получателей пособия расширили, включив туда людей, никогда не плативших налоги, но им предварительно нужно было открыть счет в банке и сделать разовый взнос в социальный фонд в размере около пяти долларов.

В итоге выплата пособий спровоцировала массовый ажиотаж у зданий почты и банков. В Алматы, Нур-Султане и других городах в толпах возникают драки и давка. При этом от образования больших очередей не спасают предупреждения полиции о нарушении карантина, введенного в этих городах.