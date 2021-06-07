Правительство Казахстана c 10 июня будет штрафовать заболевших коронавирусной инфекцией, которые умышленно нарушают режим самоизоляции. По данным межведомственной комиссии, административная ответственность составит 87 510 тенге, или 204 доллара, передает ТАСС.
– Министерством здравоохранения Республики Казахстан утверждены санитарные правила, которые предусматривают обязательный режим изоляции для больных и контактных [в связи с заражением COVID-19]. За неисполнение данных требований предусмотрено административное наказание. Правила вступают в силу 10 июня 2021 года, – отметили в комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.
Уточняется, что нарушителей режима самоизоляции будут выявлять с помощью мобильного приложения Ashyq, которое разработано с целью контроля и анализа данных по эпидемической ситуации в стране.
– Если гражданин, зная о своем статусе инфицированного, нарушил режим самоизоляции и умышленно создал угрозу заражения для окружающих, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 месячных расчетных показателей или 87 510 тенге, – подчеркивается в сообщении.
В связи с этим комитет санитарно-эпидемиологического контроля обратился к жителям Казахстана с просьбой соблюдать введенные ограничительные меры. Вместе с тем в ведомстве выразили надежду на то, что административные штрафы позволят взять под контроль распространение COVID-19.
Фото: pixabay.com
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В Казахстане для нарушителей самоизоляции при COVID-19 введут штрафы в размере 204 долларов
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мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.