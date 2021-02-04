Иностранные гости, вероятнее всего, не смогут посетить Катар раньше лета 2021-го. Бронирование приостановлено как минимум до 21 мая, сообщает РИА Новости.
Принимающая сторона просит следить за обновлениями по допуску иностранцев на территорию страны и допускает, что ограничения могут быть продлены.
Россия возобновила авиасообщение с Катаром 27 января, но авиакомпании пока не заявляли о старте регулярных перевозок, а сам Катар закрыт для гостей из любых стран.
Сейчас въезд разрешен только местным резидентам и отдельным гражданам, причем с обязательным карантином, продолжительность и условия которого зависят от страны, из которой прибывает турист.
Такой режим действует до 15 февраля, но ограничения регулярно продлеваются. Эксперты предполагают, что раньше лета страну для туристов не откроют. Но в то же время профессионалы туристического рынка считают, что у Катара большие перспективы после отмены ограничений: увеличение числа иностранных гостей ожидается в 2022 году, когда там пройдет чемпионат мира по футболу.
Фото: pixabay.com
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В Катаре не ждут туристов раньше лета 2021 года
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