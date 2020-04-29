В карту маршрутов движения транзитных перевозчиков по Беларуси внесли изменения

Посмотреть карты-схемы и список дорог для транзитных перевозчиков можно на официальном сайте Министерства транспорта и коммуникаций, передает БЕЛТА.

Карта маршрутов движения транзитных транспортных средств по Беларуси с указанием пунктов питания, отдыха и заправки обновлена в соответствии с внесением изменений в постановление Совмина № 171 "О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19".

В списке появился дополнительный пункт остановки (стоянки): М1/Е30 Брест (Козловичи) — Минск — граница Российской Федерации (Редьки), 6 км (право) — АЗС "Татбелнефтепродукт".

К слову, карты с указанием специальных пунктов Транспортная инспекция раздает транзитным перевозчикам на белорусско-российской границе. Свои маршруты водители-международники должны строить с учетом полученных рекомендаций и не покидать территорию места пребывания во время стоянки, чтобы ограничить количество контактов.