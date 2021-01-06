В канун Рождества Христова Гомельская епархия передала учреждениям здравоохранения медоборудование

Для этого представителей учреждений здравоохранения пригласили в епархиальное управление.– обратился к присутствующим. –За самоотверженный труд и высокий профессионализм десятки медиков были удостоены Гомельской епархией медалей преподобной Манефы Гомельской и святого праведного Иоанна Кормянского.Мамы, родившие малышей в праздничные дни, получат от правящего иерея подарки.Фото Гомельской епархии