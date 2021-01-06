В преддверии светлого праздника Рождества Христова Гомельской епархией проводится немало благотворительных мероприятий. Что касается сотрудничества епархии с медицинскими учреждениями региона, то оно длится уже не один год. В сегодняшней сложной эпидемиологической обстановке священнослужители посчитали важным передать оборудование для кардиологического кабинета и кабинета реабилитации представителям ГУЗ «Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника», УЗ «Гомельский областной родильный дом» и УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница медицинской реабилитации».
Для этого представителей учреждений здравоохранения пригласили в епархиальное управление.
– Время показало, что мы должны объединиться и быть вместе, чтобы достойно пройти все испытания пандемией, – обратился к присутствующим архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. – Спасибо нашим медикам, которым мы низко кланяемся и благодарим их за нелегкий труд. В преддверии светлого праздника Рождества Христова желаю всем нам здравия, мира и благополучия.
За самоотверженный труд и высокий профессионализм десятки медиков были удостоены Гомельской епархией медалей преподобной Манефы Гомельской и святого праведного Иоанна Кормянского.
Мамы, родившие малышей в праздничные дни, получат от правящего иерея подарки.
Фото Гомельской епархии
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В канун Рождества Христова Гомельская епархия передала учреждениям здравоохранения медоборудование
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