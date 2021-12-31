В Канаде установлен новый суточный антирекорд заболеваемости коронавирусом

Причиной такого заметного роста количества заболевших стало стремительное распространение в Канаде омикрон-штамма COVID-19. Общее число заразившихся в стране в настоящий момент составляет по меньшей мере 233,2 тыс. Канадские регионы 28 декабря сообщили о 27 летальных исходах из-за коронавирусной инфекции. Только один северный регион – Нунавут – не передал сведения о новых заболевших.В связи с распространением штамма "омикрон" правительство на местах серьезно ужесточило карантинные ограничения. В основном они касаются снижения на 50% разрешенного уровня заполняемости ресторанов, культурно-развлекательных учреждений и спортивных сооружений. Большинство госслужащих и сотрудников частных компаний перевели на удаленный режим работы.