В Канаде прошел самый длинный хоккейный матч, завершившийся со счетом 2649:2528

Две хоккейные команды из Канады решили сыграть и параллельно установили новый мировой рекорд. Об этом сообщает телеканал CBC.

На площадке для игры в городе Эдмонтона собрались сорок любителей хоккея. Две команды "Надежда" (Team Hope) и "Излечение" (Team Cure) так увлеклись игрой, что состязание затянулось на 252 часа. Встреча началась четвертого февраля, а завершилась только утром 15 февраля. Насыщенный матч на открытой площадке закончился со счетом 2649:2528 в пользу "Надежды".

Разумеется, это была не безумная затея хоккеистов. Таким способом провели сбор средств на исследования в области борьбы с онкологическими заболеваниями в Университете Альберты. За прошедший матч организаторы собрали чуть более $1,8 миллиона. Встреча проходила без зрителей из-за коронавируса, но транслировалась на YouTube.

По материалам БЕЛТА