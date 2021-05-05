В Канаде после прививки вакциной AstraZeneca скончался второй человек

Женщине, получившей прививку препаратом AstraZeneca, было больше 50 лет. Она скончалась от тромбоза.подчеркнула, что риск смерти или осложнений от коронавируса превышает риски от прививки.– заявила она.Напомним, канадский минздрав одобрил использование вакцины AstraZeneca в феврале. Также в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.