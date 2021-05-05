Этот случай зафиксирован в канадской провинции Альберта. Причина смерти – нарушение свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает ТАСС.
Женщине, получившей прививку препаратом AstraZeneca, было больше 50 лет. Она скончалась от тромбоза.
Главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу подчеркнула, что риск смерти или осложнений от коронавируса превышает риски от прививки.
«Для сравнения, вероятность смерти среди заболевших COVID-19 жителей Альберты в возрасте от 50 до 59 лет в 350 раз больше вероятности формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca. Вероятность того, что они будут госпитализированы из-за COVID-19, по крайней мере в 1500 раз больше, чем вероятность формирования тромбоза после вакцины AstraZeneca», – заявила она.
Напомним, канадский минздрав одобрил использование вакцины AstraZeneca в феврале. Также в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.
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В Канаде после прививки вакциной AstraZeneca скончался второй человек
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