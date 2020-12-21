В Каменецком районе в реке нашли тело пропавшей без вести женщины

Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал, что утром 20 декабря в милицию позвонил рыбак и рассказал, что увидел в реке тело женщины. Сотрудники МЧС прибыли и достали его из воды. Во время осмотра следственно-оперативная группа не обнаружила на погибшей видимых телесных повреждений.Каменецкий РОСК выясняет обстоятельства происшествия. Для установления причины смерти жительницы Каменца назначена судебно-медицинская экспертиза.Погибшая числилась пропавшей без вести. Заявление о ее исчезновении супруг подал 1 ноября.