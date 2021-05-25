В Каменецком районе подросток получил ожоги при розжиге котла

Это случилось в деревне Волковичи. В МЧС 24 мая около 21:40 позвонила дежурная медсестра и сообщила о госпитализации юноши 2004 года рождения. Установили, что он с помощью бензина разжигал котел. Произошла вспышка паров, и на парне загорелась одежда. Он сам смог потушить пламя, а затем вызвал медиков, которые доставили его в больницу.По информации Каменецкого райисполкома, юношу госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы с термическими ожогами лица 1–2 степени, левого предплечья, обеих голеней (30% тела).В результате пожара строения и имущество не повреждены.