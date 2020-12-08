В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце тело соседа

Случай произошел утром 7 декабря. 58-летний мужчина приехал на свой дачный участок. Там, возле колодца, он заметил пустое ведро. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил своего соседа без признаков жизни. Сразу же позвонил в милицию.Оперативники выяснили, что погибший регулярно набирал воду в этом колодце. Примерно за сутки до инцидента односельчане видели мужчину в состоянии алкогольного опьянения.Осмотрев место происшествия, сотрудники не нашли следов применения насилия к погибшему.По факту гибели проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: СК Беларуси