Житель Каменецкого района обнаружил в колодце на дачном участке тело своего соседа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.
Случай произошел утром 7 декабря. 58-летний мужчина приехал на свой дачный участок. Там, возле колодца, он заметил пустое ведро. Заглянув внутрь, мужчина обнаружил своего соседа без признаков жизни. Сразу же позвонил в милицию.
Оперативники выяснили, что погибший регулярно набирал воду в этом колодце. Примерно за сутки до инцидента односельчане видели мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
Осмотрев место происшествия, сотрудники не нашли следов применения насилия к погибшему.
По факту гибели проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: СК Беларуси
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В Каменецком районе мужчина обнаружил в колодце тело соседа
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