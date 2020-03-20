В Каменецком районе чествовали лучших животноводов

Каменецкий райисполком, райком профсоюза работников АПК, райагропромсоюз сделали приятный сюрприз для лучших животноводов района. Лидеров отрасли пригласили в увлекательную экскурсию в Национальный парк "Беловежская пуща", во время которой ознакомили с достопримечательностями уникальной природной жемчужины, музеем народного быта и старинных технологий, другими интересными объектами.





Лучшие операторы машинного доения Каменецкого района стали главными участниками этой теплой встречи, прошедшей в рамках республиканской акции "Наш животновод". Своим трудом каждый из них доказал, что за сезон от коровы можно надоить шесть, семь, восемь тысяч килограммов молока. Реально превысить планку в 10—12 тысяч килограммов. Такие примеры в каменецких сельхозпредприятиях есть, и они не единичны. Так, в ОАО "Беловежский" продуктивность молочного стада в прошлом году превысила 8,6 тысячи килограммов. На ферме "Марцелин" от каждой буренки надоили в среднем по 9729 килограммов молока. Результаты МТФ "Кунаховичи" и МТК "Каролин" — 9393 и 9289 килограммов соответственно. В этом сезоне лидеры "Беловежского" ставят перед собой цель достичь еще больших высот. Остальные коллективы к ним постепенно подтягиваются.

В ОАО " АгроНива" Каменецкого района в минувшем году надой на корову составил 7366 килограммов с прибавкой более 1,5 тонны к предыдущему сезону. В ОАО "Макарово-Агро" —7565 килограммов (плюс 977), в ОАО "Савушкина пуща" — 7617 килограммов (плюс 1461).

Чествуя лучших животноводов района, заместитель начальника Каменецкого райсельхозпрода Алла Лобко отметила, что флагманы, ведущие за собой, есть во всех хозяйствах. Общий успех зависит от каждого работника, в том числе от операторов машинного доения, на плечах которых лежит особая ответственность. Председатели районного агропромсоюза Виктор Бобр и райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова высказали представителям этой нелегкой профессии теплые слова благодарности и вручили заслуженные награды и ценные подарки.

Первый заместитель председателя Каменецкого райисполкома Вячеслав Ковальчук рассказал, что за прошлый год по производству продукции животноводства Каменецкий район достиг высоких показателей:

—Объем реализации молока увеличили на 11,7 процента, доведя его до 126,8 тысячи тонн. Товарность продукта выросла на 1,2 процента — до 91,4. В пересчете на выручку это солидные деньги, которые продолжаем вкладывать в дальнейшее развитие отрасли. За 2 месяца нынешнего года продуктивность дойного стада в хозяйствах района составила 1189 килограммов — на 151 килограмм больше, чем за аналогичный период 2019 года. Валовое производство молока выросло на 14,5 процента.





Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК