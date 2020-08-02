В каменецком ОАО "Беловежский" на уборке хлеба трудятся пять женщин

Это сельхозпредприятие во время жатвы в нынешнем сезоне очень часто дает повод для новостей. В составе экипажа, который первым в Брестской области намолотил тысячу, а затем - две тысячи тонн зерна, была технический работник ОАО "Беловежский" Татьяна Кухта. Трудится она вместе с мужем Степаном. Примечательно, что и в прошлом году их семейный тандем был в лидерах уборочной кампании.

Официант кафе "Беловежского" Вероника Занько работает помощником в экипаже своего отца уже третий сезон. Говорит, что только поначалу были опасения, справится ли. Сейчас в тонкостях процесса она разбирается как заправский хлебороб и признается, что этот горячий летний период ей очень нравится.

Оператор машинного доения МТФ "Лумна" ОАО "Беловежский" Алена Богомолова на время страды тоже освоила новую для себя профессию, столь же ответственную, как и работа на ферме. На комбайне она убирает хлеб вместе с мужем, и все у нее получается.

Уверенно на мостики многотонных зерноуборочных машин поднимаются Ольга Ивкович и Анастасия Дударь, которые тоже трудятся помощниками комбайнеров. Анастасия вместе с отцом на жатве только первый сезон. Примечательно, что в нынешнюю уборочную кампанию они стали вторыми тысячниками в районе.

С трудовыми достижениями женщин-хлеборобов "Беловежского" в поле поздравили лидеры Каменецкой районной организации профсоюза работников АПК, райнного Совета женщин и районного объединения "Белая Русь". Председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Дудникова подчеркнула, что такие семейные тандемы очень успешны, о чем свидетельствуют результаты их работы.

Заведующий отделом социально-экономической работы Брестского обкома профсоюза работников АПК Александр Барановский отмечает, что на жатве в области занято почти 1400 экипажей:

- Примерно каждый пятый из них семеный. И все чаще в напарниках у своих отцов, мужей их дочери, жены. Женщины уверенно осваивают современную технику и вместе с мужчинами старательно трудятся на ней.

Фото Брестского обкома профсоюза работников АПК