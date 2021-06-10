Инцидент произошел в деревне Угляны Каменецкого района. Житель Бреста приводил в порядок погреб у родителей супруги и нашел пистолет ТТ. Об этом он сообщил в милицию.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук рассказала:
– Мужчина позвонил в оперативно-дежурную службу Каменецкого РОВД и сообщил, что во время ремонта погреба во дворе родительского дома супруги он обнаружил пистолет ТТ с обоймой, без патронов. Пистолет находился в опилках, используемых для утепления погреба, и был завернут в носок и хорошо смазан. С виду пистолет в хорошем техническом состоянии. Пригодность его к стрельбе определят эксперты. По факту добровольной выдачи оружия сотрудниками Каменецкого РОВД проводится проверка.
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В Каменецком районе мужчина приводил в порядок погреб и нашел пистолет ТТ
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