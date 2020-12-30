Чистая вода пришла в агрогородки Козловичи и Горбовичи. Отныне ее будут получать около 700 сельчан.
Ввод жизненно важных объектов стал возможным благодаря реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. Мероприятие прошло в торжественной обстановке, с разрезанием красной ленточки, снятием проб воды и концертными номерами.
Всего в районе отныне 16 станций обезжелезивания воды. На нынешний год было запланировано ввести 5 станций, однако благодаря бережному подходу к использованию выделенных бюджетных средств, а также привлечению собственных сил КУП «Коммунальник Калинковичский», удалось сэкономить более 200 тысяч рублей. Их и потратили на станции в Козловичах и Горбовичах, тем самым превзошли запланированный результат.
Фото: knews.by
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В Калинковичском районе ввели две станции обезжелезивания воды
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