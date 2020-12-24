Трагедия произошла в деревне Водовичи. Соседи, увидев, что горит дом сельчанки, поспешили вызвать спасателей. К моменту их прибытия кровля постройки была охвачена открытым пламенем.
Погибший пожилой мужчина проживал в доме с разрешения хозяйки и был ее родственником.
Спасатели справились с пожаром.
– В качестве версии рассматривается неосторожность погибшего при курении, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Фото: МЧС
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В Калинковичском районе в загоревшемся из-за сигареты доме погиб сельчанин
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