В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка, одного из водителей доставали спасатели

ДТП произошло на трассе Р31 Бобруйск – Мозырь – граница Украины, в агрогородке Дудичи.





При столкновении МАЗа с прицепом и автомобиля Opel пострадал водитель легковушки. Его зажало в сильно покореженном транспортном средстве. Чтобы достать мужчину, очевидцы вызвали спасателей.

– Сотрудники МЧС использовали гидравлический инструмент и вызволили водителя 1955 года рождения, передали его работникам скорой медицинской помощи, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





Водитель грузовика не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняют соответствующие службы.





Фото МЧС