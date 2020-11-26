Фура ехала из Гомеля в Польшу. На 206-м километре в большегрузе разорвалась шина переднего левого колеса. Тяжелый автомобиль занесло в кювет. Водитель не смог самостоятельно вернуть транспортное средство на трассу и позвонил по телефону 102.
На место происшествия прибыли сотрудники ОГАИ, обратились за помощью в ближайшее сельскохозяйственное предприятие. Там выделили трактор, вытащивший большегруз.
– В момент оказания помощи – это происходило в темное время – госавтоинспекторы регулировали дорожное движение. После, пока водитель менял колесо, оградили фуру, – рассказали в службе информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Водитель поблагодарил госавтоинспекторов и продолжил свой путь.
Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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В Калинковичском районе сотрудники ГАИ помогли устранить проблему с большегрузом
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