В Калинковичском районе сотрудники ГАИ помогли устранить проблему с большегрузом

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На место происшествия прибыли сотрудники ОГАИ, обратились за помощью в ближайшее сельскохозяйственное предприятие. Там выделили трактор, вытащивший большегруз.– рассказали в службе информации УГАИ УВД Гомельского облисполкома.Водитель поблагодарил госавтоинспекторов и продолжил свой путь.Видео УГАИ УВД Гомельского облисполкома