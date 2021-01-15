В Калинковичском районе мужчина при задержании проглотил пакет с психотропом

– рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.По факту незаконного оборота наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Специалисты говорят, что мужчина, проглотивший наркотик, сильно рисковал. Попадание психотропа в желудок, да еще в таком количестве, могло закончиться смертью.Фото УВД Гомельского облисполкома