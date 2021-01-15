Инцидент произошел в агрогородке Козловичи. Сотрудники наркоконтроля региона проверяли оперативную информацию. Для досмотра был остановлен легковой автомобиль с 36-летним водителем и 31-летним пассажиром. Оба жители Мозыря. В момент задержания младший что-то проглотил.
– Мужчину срочно доставили в районную больницу, где врач-эндоскопист достал из желудка пакетик с кристаллическим веществом. В ходе осмотра автомобиля за разобранной печкой отопления оперативники обнаружили еще один пакет с подобным веществом. Эксперты их исследовали и заключили, что это особо опасное психотропное вещество пара-метилэфедрон весом более 18 граммов, – рассказали в отделе информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.
По факту незаконного оборота наркотического вещества возбуждено уголовное дело. Специалисты говорят, что мужчина, проглотивший наркотик, сильно рисковал. Попадание психотропа в желудок, да еще в таком количестве, могло закончиться смертью.
Фото УВД Гомельского облисполкома
Опубликовано:
1025
В Калинковичском районе мужчина при задержании проглотил пакет с психотропом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter