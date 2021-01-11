Девочку 2006-го года рождения доставили вечером в районную больницу с термическими ожогами. Медики поставили в известность спасателей.
– Предположительно, при розжиге печи пострадавшая использовала легковоспламеняющуюся жидкость, произошла вспышка. При этом одежда на ней не воспламенилась, жилье также не пострадало, – сообщает официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.
Спасатели призывают не использовать легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин, дизель) для растопки печей, нельзя это поручать несовершеннолетним детям.
Фото МЧС
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В Калинковичском районе девочка-подросток пострадала при розжиге печи
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