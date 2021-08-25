В Калинковичах пьяный горожанин ударил сначала охранника магазина, а затем милиционера – возбуждены уголовные дела

Охраннику досталось из-за того, что он сделал замечание пьяному покупателю – тот ненадлежащим образом вел себя в торговом зале супермаркета. Сотрудник нажал тревожную кнопку, и к задержанию хулигана, который, понятное дело, бросился наутек, подключились милиционеры Департамента охраны.
– По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, – сообщают в Департаменте охраны МВД Беларуси.
Видео Департамента охраны МВД Беларуси.