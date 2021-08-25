В Калинковичах пьяный горожанин ударил сначала охранника магазина, а затем милиционера – возбуждены уголовные дела

Охраннику досталось из-за того, что он сделал замечание пьяному покупателю – тот ненадлежащим образом вел себя в торговом зале супермаркета. Сотрудник нажал тревожную кнопку, и к задержанию хулигана, который, понятное дело, бросился наутек, подключились милиционеры Департамента охраны.

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Его задержали на прилегающей к магазину территории и доставили на место происшествия, чтобы разобраться в произошедшем. 34-летний местный житель, как оказалось, нигде не работающий, но уже имевший проблемы с законом, опять начал распускать руки. В этот раз досталось милиционеру-водителю.

– По факту произошедшего возбуждено два уголовных дела: за насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, и за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, – сообщают в Департаменте охраны МВД Беларуси.

Видео Департамента охраны МВД Беларуси.