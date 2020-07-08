В Калинковичах при столкновении двух иномарок пострадало три человека

ДТП произошло в середине дня.





– Автомобиль Hyndai Santa Fe под управлением 46-летнего водителя при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил преимущество в движении автомобилю Volkswagen Passat под управлением 50-летнего водителя. Произошло столкновение транспортных средств. Один из автомобилей перевернулся и лег на крышу, – рассказала подробности происшествия официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева. – Пострадали оба водителя и 42-летняя пассажирка Hyndai Santa Fe. Все трое доставлены в травматологическое отделение районной больницы.





Обстоятельства произошедшего уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома