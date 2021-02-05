Пожилой горожанин, пострадавший на пожаре в Калинковичах, скончался в больнице

Их вмешательство по тушению возгорания не потребовалась - оно было ликвидировано до их приезда.В жилье были следы горения вещей, задымления же не наблюдалось. Старик лежал на полу в кухне, получил при пожаре ожоги, был в сознании. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой». К сожалению, пострадавший дедушка не выжил.,- сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.