Пожар в частном доме в райцентре по улице Олега Кошевого произошел в рано утром. На место происшествия были вызваны спасатели.
Их вмешательство по тушению возгорания не потребовалась - оно было ликвидировано до их приезда.
В жилье были следы горения вещей, задымления же не наблюдалось. Старик лежал на полу в кухне, получил при пожаре ожоги, был в сознании. Его вынесли на свежий воздух и передали медикам «скорой». К сожалению, пострадавший дедушка не выжил.
- На следующие сутки он скончался в больнице,- сообщают в Гомельском областном управлении МЧС.
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Пожилой горожанин, пострадавший на пожаре в Калинковичах, скончался в больнице
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК