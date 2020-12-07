В Калинковичах иномарка сбила девочку-пешехода

ДТП на одной из городских улиц произошло в утренний час.
– 53-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat не пропустил 17-летнюю девочку-подростка. Она пересекала проезжую часть по обозначенному переходу. Светофор в этот момент был отключен. Несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в местную больницу, – сообщает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Проводится проверка. За выходные госавтоинспекторы, контролируя безопасность на дорогах, привлекли в регионе к ответственности 96 водителей, которые не предоставили преимущества в движении пешеходам.
Фото: УВД Гомельского облисполкома
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