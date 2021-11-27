В Калинковичах горожанин вынес из загоревшегося дома соседа-инвалида

Происшествие произошло в частном секторе райцентра. Местный житель 1977 года рождения увидел, что из дома по соседству идет дым. Он понял, что случилась беда, и незамедлительно устремился к жилью. Разбил окно, проник внутрь и вытащил хозяина дома 1966 года рождения, инвалида первой группы. Тот проживает с супругой. На момент бедствия ее дома не было.





Спасенного мужчину осмотрели вызванные на место происшествия медики. С диагнозом "отравление продуктами горения" его отвезли для лечения в больницу. С пожаром справились спасатели.





-Рассматриваемая версия бедствия - неосторожное обращение с огнем,- рассказала официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Ксения Шингерей.





Фото МЧС.

