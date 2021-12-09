В Калининградской области России загорелся памятник культурного наследия XIII века

В Калининградской области России горит замок Вальдау, который является памятником культурного наследия XIII века, пишет РИА Новости.
– Огнем охвачено одно из зданий замкового комплекса, на месте пожара работают четыре пожарных расчета, – уточнили информацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.
Замок Вальдау – это старинный прусский замок Тевтонского ордена, который находится в поселке Низовье Калининградской области России. До переименования населенного пункта в Низовье местное поселение называлось также Вальдау. В 2007-м замок получил статус объекта культурного наследия регионального значения.
Фото: РИА Новости