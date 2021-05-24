В Калифорнии задержали 149 человек из-за беспорядков на TikTok-вечеринке

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Инцидент произошел 22 мая в Хантингтон-Бич. Около 2,5 тысячи человек собрались на пляже, чтобы отметить день рождения пользователя TikTok по имени Эндриан. Правоохранители объявили, что мероприятие незаконное.Попытки разогнать толпу молодых людей привели к беспорядкам. Они сбились в большие группы, которые двинулись в центр города, где начали громить все, что попадалось на их пути, рисовать граффити, бросать камни и бутылки в сотрудников правоохранительных органов.Полиция арестовала 121 взрослого и 28 человек в возрасте до 18 лет.В результате инцидента были повреждены несколько зданий в центре города, пострадали много полицейских машин и вышка спасателей.