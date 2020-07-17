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  2. В Калифорнии спустя четыре дня потушили пожар на большом десантном корабле

В Калифорнии спустя четыре дня потушили пожар на большом десантном корабле

В США ликвидировали пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего. Об этом сообщили в командовании Тихоокеанского флота США.


Пожар начался в воскресенье, 12 июля. Судно в этот момент находилось на обслуживании. Оно рассчитано более чем на тысячу человек личного состава, но на момент возгорания на его борту было около 160 человек. Опасность заключалась в том, что на корабле было более 3700 тонн топлива.


В результате возгорания пострадали 63 человека. Причины пожара и масштаб причиненного ущерба пока не называются.




Сейчас пожарные обследуют судно на предмет непотушенных очагов возгорания, передает ТАСС«Мы не сможем начать официальное расследование до тех пор, пока не проверим всю площадь и не зафиксируем отсутствие действующего пожара", – заявили в командовании флота.

Фото: SurfaceWarriors и РЕЙТЕР

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