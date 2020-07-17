В Калифорнии спустя четыре дня потушили пожар на большом десантном корабле

В США ликвидировали пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего. Об этом сообщили в командовании Тихоокеанского флота США.





Пожар начался в воскресенье, 12 июля. Судно в этот момент находилось на обслуживании. Оно рассчитано более чем на тысячу человек личного состава, но на момент возгорания на его борту было около 160 человек. Опасность заключалась в том, что на корабле было более 3700 тонн топлива.





В результате возгорания пострадали 63 человека. Причины пожара и масштаб причиненного ущерба пока не называются.













Сейчас пожарные обследуют судно на предмет непотушенных очагов возгорания, передает ТАСС. «Мы не сможем начать официальное расследование до тех пор, пока не проверим всю площадь и не зафиксируем отсутствие действующего пожара", – заявили в командовании флота.

Фото: SurfaceWarriors и РЕЙТЕР

