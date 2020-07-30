Подземные толчки магнитудой 4,2 зафиксированы на территории американского штата Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, пишет РИА Новости.
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 11.29 по времени UTC (14.29 по минскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от города Лос-Анджелес. Очаг располагался на глубине 7,9 километра.
Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.
Опубликовано:
217
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter