В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,2

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 11.29 по времени UTC (14.29 по минскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 33 километрах к северо-востоку от города Лос-Анджелес. Очаг располагался на глубине 7,9 километра.Сведения о возможных пострадавших и разрушениях не поступали.