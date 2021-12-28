В Калифорнии потерпел крушение небольшой самолет

Небольшой самолет марки Learjet потерпел крушение в населенном пункте Эль-Кахон в штате Калифорния вечером 27 декабря, пишет ТАСС.
Согласно информации телекомпании CNN, которая ссылается на местных пожарных и офис шерифа, прибывшие на место инцидента спасатели не обнаружили выживших. Вместе с тем местные власти не владеют конкретными данными о количестве находившихся на борту. Пострадавших на земле нет.
Воздушное судно должно было приземлиться на местном аэродроме, но примерно в 19:00 (28 декабря в 06:00 по минскому времени) произошла авиакатастрофа.
Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) и Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB) США уже сообщили о происшествии. Ведется расследование. В настоящий момент рассматриваемой причиной инцидента являются погодные условия.
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