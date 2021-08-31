В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали около 30 тыс. человек

Пожар, начавшийся в середине августа в горных малообитаемых районах Сьерра-Невады на востоке Калифорнии, охватил площадь в 700 кв. км. Огонь начал подходить к населенным пунктам. На фоне этого правительство штата приняло решение произвести эвакуацию в округе Эль-Дорадо.Возгорание добирается до курортной зоны в районе озера Тахо, где любят отдыхать путешественники. Здесь также проходит эвакуация. Согласно данным чрезвычайных служб, огонь может уничтожить около 20 тыс. строений.Ситуация с лесными пожарами в Калифорнии по-прежнему сложная. 30 августа офис губернатора сообщил о запрете на посещение лесных массивов штата с 31 августа по 17 сентября.